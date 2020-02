Juan Guaidó, presidente (E) designado por la AN, dijo en su gira internacional que anunciaría la creación de un “Fondo Venezuela”, un programa multilateral destinado a ayudar al país a recuperarse de su larga y devastadora crisis económica, reseñó The New York Times.

No obstante no ofreció ningún otro plan para destituir a Nicolás Maduro. Eso, junto con su caótica llegada y la creciente frustración de su base causada por el glacial ritmo de cambio, habló elocuentemente sobre los desafíos que ahora Guaidó está enfrentando en su país.

El martes, mientras el líder opositor llegaba a la capital de Venezuela, Caracas, el aliado más poderoso de Maduro, Diosdado Cabello, se burló del tamaño de la multitud que había venido a recibirlo en el aeropuerto y menospreció su movimiento.

Guaidó desafió directamente a Maduro hace un año, cuando señaló las irregularidades en la reelección presidencial y afirmó ser el presidente interino del país, ganándose el apoyo de millones de venezolanos y docenas de gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos.

Desde entonces, a pesar del uso de sanciones paralizantes por parte de los Estados Unidos para perjudicar la economía del país y tratar de forzar la destitución de Maduro, Guaidó no ha logrado tomar el poder y convocar nuevas elecciones presidenciales, sus principales objetivos declarados.

