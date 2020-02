La exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez, hoy opositora a Nicolás Maduro, alertó este domingo sobre las continuas burlas hacia las milicias y los milicianos, asegurando que es un error.



El gobierno de Nicolás Maduro, dice, ha logrado fragmentar socialmente a Venezuela y que, en ese contexto, las milicias dan un «sentido de pertencencia» a sus miembros y un propósito: «defender la patria». Por eso, la burla no da risa.

A continuación un extracto de los tuits (vía @gabrieladelmarp).

«El mayor éxito que le atribuyo al gobierno de Maduro es la gigantesca fragmentación social que ha instalado en Venezuela: desconfianza, pérdida de fe, acusaciones mutuas y en los casos más extremos: insultos. Como dice mi amigo @MoisesCCS la herramienta más eficaz para esa fragmentación es el Carnet de la Patria».

«La organización social y el liderazgo comunitario ha sido sustituido por un teléfono donde metes tus datos y recibes una migaja del gobierno. No más consejo comunal, no más casa del partido, no más asociación de vecinos».

«Hoy solo se estimulan las milicias y quienes están allí tienen algo que no tenemos los demás: sentido de pertenencia a un grupo. Y todavía queda quien se burla de las milicias».

«Las milicias son el mecanismo del gobierno para incluir a personas en un conglomerado social, hacerlos sentir útiles mientras los neutralizan y otorgarles a esas personas un propósito vital: “defender la patria. No es de risa».