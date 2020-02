La diputada oficialista Durga Ochoa (UPV) sostuvo este viernes que esperan que con lo que hizo el Gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante la CPI se logre responsabilizar a un Gobierno (EEUU) que tiene más de 800 medidas contra Venezuela.

“El gobierno de Estados Unidos nuevamente vuelve a afectar intereses del colectivo venezolano, y eso lo hace de acuerdo con las políticas hegemónicas que ellos siempre han gestado en distintos países del mundo, en el caso de Conviasa, la medida afecta a más de 2 mil trabajadores que tienen involucrados a su familia, al verse afectados por la violación al trabajo. No se debería permitir este tipo de acciones. Lo que hizo el Gobierno venezolano ante la CPI es completamente atinado a la situación que vemos y la violación de DDHH de forma profunda, que afecta a la familia venezolana”, expresó Ochoa al programa Sin Duda de Unión Radio.

La parlamentaria agregó que “el orden interno de un país no puede ser soslayado por ningún otro Gobierno. Eso corresponde a un mismo país y la norma suprema que está transcrita en la Constitución. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Socavan democracias, socavan DDHH y ordenes internos sin tener ningún tipo de responsabilidades. Esperemos nosotros, dentro de lo que se hizo ante la CPI, que se logre responsabilizar a un Gobierno que tiene más de 800 medidas contra la República Bolivariana de Venezuela, y eso es grave”.

“Las medidas contra Conviasa son violatorias, que constituyen delitos de lesa humanidad. Aquí hay la confabulación de varias líneas, el derecho a los trabajadores, el derecho civil, el derecho a los pasajeros. Lesionan derechos humanos que son importantes fortalecerlos. No podemos permitir que nos violenten y no trasgredan y nos quedemos como si aquí no suceda nada, llegó el momento de que el mundo deba expresarse. No sólo es EEUU, sin gobiernos imperiales del mundo”, reiteró.