El político Enrique Ochoa Antich dijo este miércoles que su amparo ante el TSJ oficialista no busca legitimar ninguna directiva de la AN, sino que pide una nueva sesión para verificar nominalmente la votación y que el diputado Henry Ramos Allup presida la sesión para «superar el desacato».



«Hoy introduciré aclaratoria sobre mi amparo al TSJ: 1. No pido que se «legitime» ninguna directiva de la AN. 2. Pido nueva sesión para verificar nominalmente la votación. 3. Pido que presida la sesión Henry Ramos Allup para superar en el acto el desacato y lograr con ello que se elija por la AN el nuevo CNE», indicó en Twitter.

Expresó que esto es para asegurar «una alta participación» en los comicios parlamentarios de este año, «lo que debería estar en el interés de todas las fuerzas democráticas del país, de un signo o de otro».

2/2 …y lograr con ello que se elija por la @AsambleaVE el nuevo @CNEVenezuela1 asegurando así una alta participación en las parlamentarias, lo que debería estar en el interés de todas las fuerzas democráticas del país, de un signo o de otro. — Enrique Ochoa Antich (@eochoa_antich) February 5, 2020

El pasado 8 de enero, Ochoa Antich introdujo un amparo para la verificación nominal del voto para determinar la nueva junta directiva del Parlamento, porque, a su juicio, «alguno de los dos factores miente pues no puede haber dos mayorías».

Más tarde, el 27 de enero, dijo: «Lo que yo he solicitado ante el TSJ es una verificación nominal. Si gana Parra es Parra, si gana Guaidó es Guaidó. Alguno de los dos lados nos está mintiendo porque no pueden haber dos mayorías, y lo que debieron haber hecho los diputados es levantar la mano y pedir una verificación nominal de la votación o haber pospuesto la sesión para el día siguiente y en vez de eso se generó esta situación absurda donde tenemos 3 asambleas con la ANC”.