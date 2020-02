La periodista Nitu Pérez Osuna aseguró este jueves que el diputado Henry Ramos Allup se puso en contacto con el segundo hombre a bordo de Conatel para que le cerraran su programa de radio. “Ella le echa mucha vaina al régimen y nos echa mucha vaina a nosotros”, dijo, según la comunicadora.

“Me llamaron de la radio y me dicen que Conatel cerró el programa. El miércoles siguiente recibo una llamada, de Conatel. El segundo hombre a bordo. Que me tiene una información importante y me citó en un sitio muy feo en Montalbán. Era un bar. Había un apartado con unas cortinas rojas. Me puso su teléfono y una grabación. Era Henry Ramos Allup pidiéndole que me cerrara el programa, porque era un ganar – ganar. Ella le echa mucha vaina al régimen y a nosotros”, contó Pérez Osuna.

Según señala Pérez Osuna, el funcionario le preguntó qué iba a decir para cerrar el programa a lo que Ramos Allup respondió: “Cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero ciérralo”.

“Eso fue lo que llevó el señor. Y me dijo: eso es para que usted vea la m***a de oposición en la que usted está. Por cierto, era un militar. Y yo le dije: no, está equivocado. Esa es la m***a de su régimen. Ese señor no es la oposición, ese es un disfraz”, dijo la periodista.