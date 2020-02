El fiscal general designado por la ANC oficialista, Tarek William Saab, informó este viernes que unas 1.156 denuncias por estafa con dólares fueron consignadas ante el Ministerio Público solo en 2019, en una modalidad de delito que, dice, ha incrementando notablemente.



“La cantidad de casos a partir de 2018, fueron 807 denuncias de acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos y en 2019 aumentó a 1.156, casi la mitad, el 43% de esta modalidad de delito. Por estos, fueron acusadas 43 personas en 2018 y 79 en el 2019. Es un delito de muy difícil persecución”, advirtió Saab.

Mostró varios casos de estafas, y explicó que a través de la modalidad ‘fishing’, delincuentes se hacen con cuentas de redes sociales y adquieren información personal, para posteriormente engañar a los contactos de la víctima con falsas ventas de dólares. Les dicen que venden cierta cantidad de divisas, piden que transfieran el dinero en bolívares para comprarlos y entregarlos y, finalmente, ya con el dinero en la cuenta, desaparecen.

Dijo que hay una banda que contaba con hasta 43 personas para estafar y que tenían operaciones incluso desde Colombia, lo que convierte el delito en uno trasnacional.

Señaló que esta modalidad de robos ha llevado a que el MP haya aprehendido a más de un centenar de personas que ya están judicializadas e identificadas, y que van desplazándose para cometer el delito.

Y explicó que con el fishing, los delincuentes adquieren la información que necesitan para poder estafar a los incautos. “En todo el territorio nacional, hemos visto ocurrir este delito de manera cotidiana”, señaló.

En ese marco, recomendó a la población a no hacer transacciones a ciegas y en caso de negociar, llamar a la otra persona para verificar. Igualmente, exhortó a no responder correos electrónicos que pidan información personal, ni entrar a enlaces extraños, así como no descargar o abrir archivos de fuentes no confiables, porque a través de eso se introduce un virus capaz de hacerse con información personal que, asegura, pudieran terminar con delitos no conexos como los secuestros.

Instó a darles a las redes sociales el uso que significan, “y no para dar información privada que involucre secretos de este tipo”.