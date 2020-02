El fiscal de la ANC, Tarek William Saab, informó este martes que a través del Fiscal 59 Nacional, el Ministerio Público/ANC solicita radicar en Caracas el juicio contra la ex senadora colombiana Aída Merlano.

“#AHORA el @MinpublicoVE a través del Fiscal 59 Nacional solicita radicar en #CARACAS juicio contra la ex senadora colombiana Aida Merlano”, posteó Saab vía Twitter.

Antecedentes y disputa entre Maduro y Duque



El 27 de enero se conoció que Merlano fue detenida por funcionarios de las Faes en la ciudad de Maracaibo. Exsenadora quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en su país donde cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral.

Posteriormente, el día 28 de enero, El Gobierno de Colombia por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia colombiano, indicaron que solicitaría al “legítimo Gobierno de Venezuela”, que, afirman, encabeza Juan Guaidó, la extradición de la exconvicta.

El mismo día, el gobierno dirigido por la AN de Juan Guaidó dijo que colaborará, en la medida de lo posible por el “secuestro institucional” del país, con las autoridades colombianas para la extradición de Merlano.

“El Gobierno Legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible, en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestras país, para brindar al Gobierno hermano de Colombia el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno de la ex congresista a su país”, señaló un comunicado emitido por el Centro de Comunicación Nacional.

Luego, tras una reunión con el Psuv, Nicolás Maduro sostuvo el mismo 28 de enero que “le dio risa” la solicitud del mandatario colombiano Iván duque a Guaidó.

Maduro aseguró que no tienen a quien entregar a la excongresista colombiana Aída Merlano “por culpa del extremismo de Iván Duque”.

“El jefe del Sebin me está dando las primeras declaraciones de la ciudadana colombiana detenida ayer. Aída Merlano fue capturada por ls FAES, los felicito por su metodología de acción… Yo hoy me reí mucho, el gobierno de Iván Duque ha pedido la extradición de ella a Juan Guaidó. Pido permiso para reírme, es una verdadera ridiculez porque aquí hay unos poderes públicos que funcionan más eficientementes que en Colombia. No tenemos a quien entregar a esta persona, que es más famosa, por el extremismo de Iván Duque”, indicó Maduro.

Un día después, el 29 de enero, el líder oficialista pidió restablecer relaciones consulares con el Gobierno de Duque, a lo que el jefe de Estado colombiano respondió que “ahora no venga a presentarse como una palomita”.

“Fue el dictador quien expulsó a los diplomáticos colombianos y el que rompió las relaciones, (…) que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia. Nosotros siempre hemos sido de la línea de mantener los servicios consulares, así lo hicimos cuando empezó nuestro gobierno”, sostuvo Duque.

Según Duque, la razón principal para negar la propuesta de Maduro es que no hay garantías para retomarlas.

“Hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios. Sencilla y llanamente por la constante violencia que hay por parte de la dictadura frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo a la dictadura”, finalizó Duque el pasado 30 de enero.