Caracas 17/02/20. (PS).- El presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, Segundo Meléndez, advirtió que con la política que lleva adelante el grupo que dirige el diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó “se está apoyando de manera directa al Gobierno nacional por lo que creemos que hoy, el aliado más importante que tiene Nicolás Maduro se llama Juan Guaidó”.



Explicó que el Gobierno nacional es el más interesado en que exista una gran abstención en cualquier proceso electoral venidero “mientras que el diputado Guaidó la promueve, con lo que se convierte en su socio fundamental en este momento”.

Mostró su sorpresa ante el anuncio hecho por Juan Guaidó de no creer en soluciones electorales, que no participaría en ellas y que su política sería aumentar las sanciones por parte de los Estados Unidos contra Venezuela, subrayando además que (Guaidó) “ha dicho que no solo todas las opciones están sobre la mesa, sino que hay opciones bajo la mesa, y como todos sabemos, bajo la mesa se esconden las cartas para hacer trampa, algo a lo que parece estar dispuesto el diputado Guaidó”.

Recordó que las sanciones impuestas no son la causa de la crisis económica y social que vive Venezuela “pero si son un instrumento de agravamiento así como del crecimiento de las dificultades” por lo que a su juicio, su implemento tiene que ver con que el diputado Guaidó “no vive las carencias de los venezolanos, sino que está viviendo la abundancia como consecuencia de los recursos que recibe de los activos del Estado venezolano que han confiscado en el exterior y de los apoyos financieros que recibe tanto de Estados Unidos como de otros grupos internacionales”.

Agregó que el Juan Guaidó, “está satisfecho desde el punto de vista económico y no le importa lo que le ocurra a los venezolanos con las sanciones que día a día van creciendo y multiplicando nuestras penurias”.

Meléndez aseguró que la política de las sanciones anunciadas por Juan Guaidó estarían destinadas a producir un colapso y a facilitar la posibilidad de un Golpe de Estado o una intervención militar con lo que denunció que se estaría “promoviendo una salida violenta, por lo que rechazamos de manera rotunda está política”.

Hizo un llamado a los sectores democráticos donde quiera que se encuentren para que “conjuntamente construyamos una ruta democrática y una salida electoral que solo puede ser acordada, negociada para crear una situación que permita iniciar el proceso de reinstitucionalización del país con el objeto de superar la crisis política, económica y social”.

Recalcó que desde la tolda naranja se trabaja de forma permanente en la búsqueda de esta salida a través del diálogo y la discusión con todos aquellos que estén dispuestos a participar en la construcción de esa estrategia, destacando que le dice a Juan Guaidó que pesar de todo lo que haya dicho y hecho, “si quiere contribuir a la formulación de una estrategia para que construyamos una salida democrática, estamos dispuestos a reunirnos con usted”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda