El diputado Alfonso Marquina (PJ-Lara) indicó este jueves que exhorta a la sociedad civil a participar en la movilización convocada por el presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, para el próximo 10 de marzo.

“Habitualmente se tiene que hacer una reunión, en la cual evaluamos el trabajo de las comisiones, como se ha venido desempeñándose la AN, ver por supuesto los inconvenientes que se van presentando y como poder solventarlos, así que es una reunión muy importante porque busca seguir mejorando el desempeño de la AN y sus diputados, pero también si se quiere rutinaria, que estaremos realizando por lo menos una vez al mes con la intención como dije de evaluar a la AN y todas sus comisiones”, afirmó Marquina a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó por otra parte que “para la movilización que está planteada para el 10 de marzo, debemos entender que esto es un compromiso de todos, que no podemos sólo 100 diputados resolver la crisis de Venezuela. La comunidad internacional nos pregunta también que está pasando, vemos que todo el mundo está inconforme pero el país está desmovilizado, siempre es importante que la presión internacional, la presión externa sea acompañada con la presión interna, y la responsabilidad interna es responsabilidad de todos”.