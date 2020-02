El administrador de USAID, Mark Green, ratificó este viernes lo «feliz» que le hizo poder reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y manifestó nuevamente el compromiso de trabajar en conjunto por los venezolanos.



«Feliz de poder estar junto al presidente interino Juan Guaidó. Envié un mensaje directamente a la gente de Venezuela: Estamos comprometidos a trabajar con usted, mientras busca restaurar la democracia y la prosperidad. Estamos con ustedes», escribió Green (en inglés) en Twitter, acompañado de un video con los momentos de su encuentro con Guaidó.

Vale recordar que Green se reunió con Guaidó este jueves durante su paso por Washington, con quien -según explicó- discutió sobre el apoyo para los venezolanos.

En la cita también estuvieron el comisionado de Guaidó para Asuntos Exteriores, Julio Borges; el embajador en EEUU, Carlos Vecchio y Gustavo Marcano, entre otros representantes nombrados por el diputado y avalado por la AN.

Happy to be able to stand beside Interim President @JGuaido and send a message directly to the people of #Venezuela: @USAID is committed to working with you as you seek to restore #democracy and #prosperity. Estamos con ustedes! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLZ2Gao2FT

