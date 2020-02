Durante la rueda de prensa que ofreció Nicolás Maduro a medios internacionales fue consultado sobre el por qué no ha detenido a Juan Guaidó, pese a las restricciones judiciales que tiene de salir del país.

«El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos ese día va a la cárcel, ese día no ha llegado, pero llegará», respondió brevemente al periodista de AP que hizo la pregunta sin entrar en mayores detalles.

Tampoco quiso dar opinión sobre la detención del tío de Juan Guaidó, apenas llegó a Maiquetía el pasado martes junto a su sobrino.

«Sobre este señor, tío del señor Guaidó, eso es un problema de la justicia venezolana, pregunten todo al fiscal general y al TSJ, no es un problema donde yo tenga que opinar», dijo al respecto.

Maduro también fue consultado sobre su reciente denuncia contra el gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, si cree que realmente tenga resultado y si podría más adelante reunirse con el presidente Donald Trump.

«Creemos nosotros que habrá justicia. Nosotros vamos con toda la fe para que haya justicia y además el poder de las pruebas y el testimonio que tiene Venezuela solamente puede tener un resultado: justicia. Si la CPI entra a estudiar a conocer todas las medidas coercitivas, sus efectos directos y colaterales, y los graves crímenes en Venezuela, las muertes que se han producido, estoy seguro que tiene que haber justicia. Nosotros vamos en la búsqueda de justicia y el solo hecho de llevar la verdad es una forma de conquistar la justicia. Por eso pedimos apoyo al mundo entero que acompañen a Venezuela, tenemos que hacer un gran movimiento mundial que logre la justicia para Venezuela y que derrote toda la agresión imperialista de Estados Unidos contra nuestro país», respondió.

En cuanto a un posible encuentro con Trump, sostuvo: «Cada vez que digo esto, los halcones de Estados Unidos empiezan a decir: ‘Maduro débil, Maduro está asustado’; yo leo la cantidad de artículos que salen en Estados Unidos (…) antes llamaban a Guaidó presidente, ahora lo llaman líder de la oposición. Algo pasó. Cada vez que respondo esto siempre ponen la palabra ‘debilidad’, pero no es por susto, es por certeza y fortaleza. Creo en el diálogo y siempre le diré, la mejor forma de resolver este conflicto es conversando, así que estoy a la orden señor Trump, ahora, si quieren que lo sigan engañando o quiere seguir diciendo que va a aplastar a Venezuela, allá usted. Aquí estamos a la orden, aquí estoy a la orden, para el diálogo y para la conversación, para el entendimiento», agregó.

Caso Aida Merlano y Colombia

Nicolás Maduro enfatizó que la senadora Aída Merlano se encuentra en Venezuela en calidad de procesada judicial y continuará así a espera que los tribunales colombianos y la Fiscalía se acerquen a Venezuela para directamente atender este proceso.

«Estamos facilitando toda la logística para que los medios de comunicación colombianos tengan acceso a esta señora. Así ha sido y así será», resaltó.

Sobre su relación con Colombia e Iván Duque, sostuvo: «Nosotros hicimos una propuesta salvadora a Iván Duque. Este señor ha caído en lo peor del extremismo ideológico de derecha. Iván Duque no es un estadista, es presidente pero él no lo sabe, no ejerce, sino como si fuera un tira piedra de la política local de un pueblo cualquiera, no es un presidente que se pone a la altura y ha roto todas las reglas básicas de la política internacional. Iván Duque cree que puede conquistar el poder político en Venezuela. ¿Qué creía que podía poner unos camiones e ingresar a territorio venezolano?, lo pusimos en su lugar».

Continuó: «Luego ha seguido entrenando grupo de traidores terroristas con el objetivo de venir a traer a Venezuela una guerra, bastante de eso sabe Padrino López y por eso nos estamos preparados para enfrentar esos grupos terroristas, pero Iván Duque está detrás de todo eso, ¿qué dice Colombia? ¿Cuando se le va a plantar a Iván Duque y va a decir basta?, hay que entenderse con Venezuela, cuándo lo harán…yo ratifico mi propuesta a toda Colombia de regularizar relaciones de comunicación, respeto y entendimiento en el marco de las diferencias ideológicas, poner unos elementos básicos, por eso hice el planteamiento de restablecer relaciones consulares y estoy preparado. Dos países con la historia de Colombia y Venezuela no podemos estar en la situación a la que ha llevado Iván Duque. Rectifiquemos antes que sea tarde».

Brasil

Maduro recalcó que tampoco ha mejorado su relación con Brasil, pues para él, el presidente Bolsonaro está detrás de una supuesta guerra con Venezuela.

“El gobierno de Bolsonaro es un gobierno fascista que albergó a un grupo de terroristas convictos y confesos de haber participado en un ataque militar que dejó a un soldado muerto en la zona de Luepa. Se robaron cohetes, misiles, los recuperamos casi todo, pero los hemos visto con fusiles en fotos, en videos, después que el gobierno brasilero les dio asilo político aun sabiendo que eran convictos de un ataque a un cuartel de Venezuela que estaba en paz».

“Pero Brasil debe saber que hay grupos terroristas desde el territorio brasilero preparando ataques contra Venezuela y nosotros tenemos derecho a prepararnos”, destacó.

En ese sentido Maduro anunció que este sábado y domingo movilizarán 2.370.430 militares en los ejercicios Escudo Bolivariano 2020 «para defender todo el territorio patrio».