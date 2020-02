Nicolás Maduro responsabilizó este lunes a Juan Guaidó por las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro contra la aerolínea Conviasa, pues alega que el líder opositor fue a buscar estas medidas.



«Las sanciones no son contra Maduro. Son contra Venezuela y los venezolanos y debemos rechazarlas porque las sanciones contra Pdvsa son para que no puedan traer el dinero que necesitamos para la vida económica. Las sanciones contra Conviasa ¿qué las justifica? ¿qué daño me hacen a mí? el daño se lo hacen al pueblo. Es algo irracional. Insensato. Y tenemos que señalar al responsable que es Juan Guaidó, quien buscó las sanciones», manifestó Maduro.

En un acto con trabajadores de la aerolínea, informó que pidió al su canciller Jorge Arreaza y a su vicepresidente Delcy Rodríguez «que activen una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra EEUU por el daño que se pretende hacer contra Conviasa. Venezuela va a buscar justicia ante los tribunales internacionales».

«Conviasa en estos años ha tomado el ritmo más vertiginoso de la aerolínea. Tenemos que mantener el plan Vuelta a la Patria que es un plan humanitario. No se podría entender que los gobiernos de Perú, Chile y Ecuador no permitan a Conviasa a traer de nuevo a los venezolanos», destacó el mandatario oficialista.

Por último expresó todo su apoyo a los trabajadores de Conviasa «que están en pie de lucha». «Hay que pedir justicia en defensa de los trabajadores, del país, para aquellos traidores a la patria que se van a pedir sanciones. Agresiones. Bloqueos», finalizó.