El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este jueves que la activación de algunos sectores económicos del país no significa que el país esté creciendo o desarrollándose, sino que se trata de una adaptación en una economía que considera “enana”.



“La palabra que define la economía venezolana actual es adaptación. El país está en crisis y no cambiará en breve. La economía ahora es enana y no regresará a lo que fue. Pero la gente (incluyendo los empresarios) que decidió quedarse intenta adaptarse a la nueva realidad y sobrevivir. Reconocer la activación de sectores no significa que el país está creciendo o desarrollándose.

Simplemente se observa que la apertura de facto de la economía y la masificación de las divisas abre algunas oportunidades sectoriales, en una país enano que comienza a habituarse”, señaló.

De igual forma, desestimó que la economía crezca este año, como tampoco lo hizo en el 2019, “pero hay subsectores comerciales y de servicios que se han reanimado luego de tocar piso, en medio de la masificación del uso de divisas. La apertura de facto del cambio y precios ha significado oportunidades para esos sectores”.

“El 91% de los venezolanos indica que el país está mal o muy mal, pero 34% dice que su situación personal es buena o muy buena (comparándola con el clímax de la crisis en 2018). No se trata de bodegones. Se trata de sectores no transables comerciales y de servicios que están explotando”, comentó.

Incertidumbre



En tanto, se refirió a la situación política venezolana actual. Señaló que es de incertidumbre, pero no sobre el deseo de cambio, sino sobre la posibilidad de convertirlo algo tangible, porque “hasta ahora ha sido muy, pero muy esquiva”.

“La palabra que describe mejor la situación política es incertidumbre. No sobre el deseo de cambio, que es clarísimo para el 83% de los venezolanos. Sino sobre la posibilidad de convertir esa energía potencial en energía cinética, que hasta ahora ha sido muy, pero muy esquiva”, precisó en Twitter.