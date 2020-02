El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander dijo este jueves que no es suficiente cambiar a los rectores del CNE, también debe revertirse la inhabilitación de partidos.

“Que cambien las caras del CNE no es suficiente, hay que actualizar el registro, designación de miembros de mesa para evitar un sesgo político. Hay mucho trabajo que hacer”, dijo en entrevista en Tv Venezuela.

«El registro electoral tiene mucho tiempo que no se actualiza, hay varios partidos que no son minoritarios que han sido inhabilitados y no pueden postular candidatos y eso debe ser revertido, para que toda la fuerza política que tiene presencia en el país pueda postular sus candidatos, además hay gente inhabilitada que no puede ser postulada como candidato», agregó.

Lander precisó que siempre pueden realizarse elecciones y acotó «por supuesto la calidad de todos los procesos no es la misma, hay elecciones buenas y otras malas; pero la mayoría de los venezolanos esperamos que la solución grave a la crisis que atraviesa el país debe ser por la vía pacífica, democrática y electoral, lo que tenemos que hacer es presionar a los distintos entes correspondientes».