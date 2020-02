La diputada Elimar Díaz calificó a jóvenes del país como «verdaderos héroes de carne y hueso» porque «siguen luchando en las calles», a propósito de los 206 años del Día de la Juventud.



“Aquí están los jóvenes venezolanos una vez más al frente de lucha por la libertad de Venezuela. Aquí están estos héroes de carne y hueso que siguen luchando en las calles, en las aulas de liceos y universidades, que siguen formándose porque creen en el futuro, porque creen que sí pueden tener un país, una patria donde hacer su vida, donde formar una familia”, dijo la parlamentaria zuliana, en su intervención en la AN.

Resaltó que así como ocurrió en 1814 en la famosa Batalla de La Victoria, hoy la juventud lucha «por la segunda independencia de Venezuela. Lucha contra la tiranía, a pesar de los esfuerzos por quebrar ese “espíritu irreverente e indoblegable de los jóvenes venezolanos”.

“Esta batalla por la libertad de Venezuela y contra este nefasto régimen, nos ha costado sangre. Sudor. Lágrimas y vidas inocentes; pero eso no ha hecho que abandonemos la lucha. Por el contrario. nos ha dado más fuerzas para seguir firmes. Para seguir en avanzad, porque sin duda alguna, rendirnos no es, ni será una opción”.

Para días, los jóvenes venezolanos están “escribiendo la historia”, pero además «están siendo protagonistas de la misma»; razón por la que les pide que no dejen que se escape la hora en los “desdenes o desaciertos”.

“La responsabilidad que tenemos en nuestras manos y sobre nuestros hombros es inmensa, pero no es nada con lo que no podamos. A los jóvenes venezolanos nos ha tocado luchar para tener democracia y libertad. Esa que vivieron nuestros padres y que nosotros no hemos conocido por el trasnochado y fracasado “socialismo del siglo XXI”», señala.

La parlamentaria apuntó que la lucha también es «por los que cayeron en las calles batallando por Venezuela. Por los presos políticos. Por los exiliados. Y por cada venezolano que resiste dentro y fuera del país».

Nota de prensa