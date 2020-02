La exfisca general, Luisa Ortega Díaz, aseveró hoy que la oposición debe tener una estrategia para todos los escenarios posibles como el electoral dado que, a su consideración, la comunidad internacional presiona por elecciones libres.



Recordó que si no hay garantías para una elección limpia los venezolanos no están dispuestos a participar en estas.

“Pero eso no es una tendencia absoluta. Hay muchos otros venezolanos que consideran el voto como un opción para liberarnos de la tragedia que azota nuestro país. Este año tiene que ser electoral, ya que la elección presidencial está en mora constitucional, pues que lo que hizo Maduro en mayo de 2018 no fue más que una bufonada para burlar a la gente… Pero corresponde este año por Ley elegir a los diputados de la AN. Sobre las elecciones presidenciales. Tenemos la información de que la comunidad internacional está negociando con fuerza para que estas se realicen. El tirano sabe que es así. Ya la tiranía está trabajando. Y por eso considero que las fuerzas democráticas deben tomar una decisión y pronto”, exhortó.

Alertó que si el Gobierno de Maduro cede a presiones y termina convocando presidenciales «los únicos que estarían preparados para esa contigencia serían ellos. Nos van a sorprender y a derrotar si no se conforma una estrategia. Considero que el ausentismo electoral fracasó. Con eso solamente se ha logrado ceder espacios políticos a la tiranía, que ha afianzado su poder absoluto».

Pese a ello Ortega Díaz considera vital que existan condiciones y garantías electorales, además llamó a los venezolanos a estar unidos pues “el voto es una herramienta poderosísima”.

“No debe darnos miedo hablar del tema electoral. Debemos enarbolar banderas de lucha. La gente no sabe qué hacer porque no hay una línea clara pactada en la dirigencia política. Los venezolanos no nos merecemos esto. Para triunfar en elecciones es necesario crear un frente unitario que realmente agrupe a todos los componentes sociales con actores que se ajusten a los lineamientos de esa unidad. Trabajemos en la unidad y la cohesión. Organicémonos en los barrios. Universidades y empresas”, agregó.

Por último insistió que para retomar el orden constitucional este año «es necesario que se concreten ambos procesos electorales (parlamentarias y presidenciales) y prepararnos para ello”.