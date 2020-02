El activista de DDHH Alfonzo Bolívar aseveró que el discurso de Donald Trump de ayer sobre Venezuela ratifica que el «régimen genocida y criminal» de Nicolás Maduro se derrota con la fuerza.



Bolívar recordó además que Trump respalda la ruta del 233 y reafirma su reconocimiento como presidente encargado a Juan Guaidó. En este orden afirmó que «la línea sensata se impone: cese de usurpación por la fuerza, y cero engaños y trampas electoreras».

El activista recomendó a Juan Guaidó no desaprovechar este espaldarazo de Trump hacia todos los venezolanos, debido a que «es urgente finalizar el genocidio continuado de Maduro hacia toda la población».

«Tenemos en Venezuela una situación de violaciones flagrantes y continuadas a los Derechos Humanos de todos los venezolanos, las cifras de presos políticos en condiciones infrahumanas y sin un debido proceso son alarmantes, existe una espiral hiper inflacionaria, muchos venezolanos no pueden ni comerse una comida balanceada al día, no consiguen las medicinas, los hospitales no funcionan, los servicios públicos son escasos, entre otras calamidades que padecen el país», agrega.

Bolívar indicó a las fuerzas democráticas del país acelerar el cese de la usurpación, debido a que ya el mundo está totalmente convencido del «talante del régimen de Maduro». «Ya no se debe esperar más, hay que sacara Maduro del poder, antes que prosiga su genocidio continuado en contra de todos los venezolanos».

Nota de prensa