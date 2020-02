El líder de Prociudadanos, Leocenis García, pidió este viernes la dolarización de los salarios de la administración pública y reto a Maduro a que ejecute la medida si de verdad quiere al pueblo.

«Ni la Asamblea Nacional ni el cuestionado Maduro hablan de la dolarización del ingreso en Venezuela para poder palear la crisis que viven sobre todo los más pobres», expresó en un video de su cuenta en Twitter.

«Si los políticos de la AN tradicional y Maduro quieren realmente resolver los problemas de la gente ¿Por qué no se han atrevido desde la propia AN y Maduro a hablar de la dolarización? Porque no les interesan los problemas de la gente y Maduro que es un cínico sin remedio si realmente quiere al pueblo lo reto a que dolarice los salarios», agregó.

García condenó: Dividimos al país en dos categorías: una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la que vive de los hombres que trabajan. En la última está el régimen de Maduro.