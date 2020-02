El líder del partido Prociudadanos, Leocenis García, anunció este lunes que la agrupación que dirige participará en las elecciones parlamentarias.

Así lo anunció Leocenis García en un video posteado en el Twitter de Prociudadanos:

“Queridos hermanos. En 2015 los principales partidos de la oposición desde Vente Venezuela hasta AD, Copei, PJ te dijeron que había que participar en las elecciones legislativas”.

“Era presidente de la AN No Luis Parra ni Juan Guaidó sino Diosdado Cabello y el CNE lo presidía Tibisay Lucena. Esos mismos que te dijeron que participaras y ganamos esa elección después te dijeron que no participáramos en más elecciones porque íbamos a perder”.

“¿Por qué no perdimos en 2015?, no perdimos porque fuimos unidos y a las 6 de la tarde teníamos todas las actas. Hoy en Prociudadanos junto a todos los líderes que me acompaña de cada región hemos asumido el compromiso de participar en las próximas elecciones legislativas”.

“Tenemos una sola propuesta y un solo norte. Ante el descalabro de la vieja clase política y la mentira de los viejos dinosaurios que llevaron este país al desastre queremos pedir tu confianza”.

“Estamos dispuestos a ir una elección de la AN no para hacerle comparsa al gobierno sino para que respete la voluntad popular e iniciar un cambio definitivo de régimen en Venezuela”.