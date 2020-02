El congresista de EEUU, Mario Díaz-Balart, informó este viernes que se reunió con el exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma, para hablar sobre la actualidad venezolana, el apoyo a sanciones y mayor presión.

“Me reuní con el líder de la oposición venezolana y ex-prisionero político, Antonio Ledezma, quien ha sido un firme defensor de la libertad y la democracia en nuestro hemisferio”, afirmó Díaz-Balart vía Twitter.

Mientras que Ledezma posteó en la misma red social que “pedimos al Congresista @MarioDB seguir apoyando sanciones e impulsar presión para que ningún gobierno democrático que reconoce a legítimo pte @jguaido no descartar ninguna d las opciones contempladas en TIAR, R2P, Resolución 1373/ONU para combatir terroristas, narcos y criminales”.

I met with #Venezuelan opposition leader and former political prisoner, Antonio Ledezma, who has been a steadfast advocate of freedom and democracy in our hemisphere. pic.twitter.com/4pDVcVAhis

