La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, expresó este jueves que a 31 años del “Caracazo”, los demócratas “están en la calle” atendiendo la “desgracia” que ha dejado la revolución.

“#27Feb Hoy a 31 años de “CARACAZO” los demócratas estamos en la calle atendiendo la desgracia que ha dejado la revolución @GobiernoTachira presentes en los sectores más vulnerados en el estado, por la crisis venezolana #LosBuenosSomosMas”, afirmó Gómez vía Twitter.

Junto al tuit, compartió un video donde declara que “justamente hoy a 31 años del ‘Caracazo’, del golpe de Estado, de la anarquía, del abuso, de la violencia el gobierno de los demócratas estamos en la calle atendiendo a la población que no tiene comida, que no tiene poder adquisitivo, que no tiene acceso a los servicios públicos porque no hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay gas, y el gobierno regional como buenos demócratas estamos en la calle atendiendo las necesidades de la población”.

“Es bien sentido ver las condiciones sociales en las que viven estas familias, hablar con una madre, conversar con los dirigentes de las comunidades, escuchar las precariedades en las cuales se vive, novedosamente a 31 años de un golpe que no le trajo ningún beneficio a los venezolanos, porque después de eso llegó una revolución que dejó al pueblo raquítico, sin posibilidades y con un futuro cercenado”, finalizó.