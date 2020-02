La coordinadora de Vente en Aragua, María Teresa Clavijo, calificó como «sostenida y cruel» la crisis económica del país la cual cree no terminará hasta que cese la usurpación de «Nicolás Maduro y sus mafias».



«Hemos visto hechos atroces todas las semanas, y en particular podemos mencionar uno reciente, donde una familia entera pereció víctima de un sistema criminal al que no le interesa, ni puede garantizar la vida de los venezolanos», apuntó.

Destacó que no se trata solo del ámbito de la violencia, sino que esto también se observa en al área de la salud y laboral, «eso lo que confirma sencillamente es que no estamos en un país que pueda estabilizarse».

Y agregó: «Es inaudito que existan factores políticos que pretendan vender una idea según la cual -frente a la economía ficticia reflejada en miles de bodegones y ese pequeño porcentaje de ciudadanos que hoy pueden manejar otras monedas- estamos frente a una estabilización económica y mucho menos política».

Clavijo aseveró que Venezuela se enfrenta «a un grupo de cómplices que buscan mantener sus privilegios sin considerar las condiciones adversas por las que pasa cada uno de los venezolanos».

En este sentido, la dirigente se refirió al tema electoral y criticó que se intente vender una tesis que respalde procesos de «elecciones ficticias que no son más que adjudicaciones de ciertos cargos de poder». «Nunca estos espacios pueden ser usados para el desarrollo, la prosperidad y el beneficio real de la calidad de vida de los ciudadanos. Siempre son utilizados para demostrar o intentar darse un baño de democracia y legitimidad frente a un sistema que sabemos que es viciado», dijo.

Además, hizo un llamado: «A todos esos factores que hoy nos invitan a seguir la estabilización. A entender que tenemos un sistema que puede ser perfectible y que es posible llegar a acuerdos políticos con el régimen de Maduro. Le decimos que desde Vente Aragua estamos convencidos que esta es una patraña más. Son elecciones fraudulentas y son parte del sistema».

Acotó que llegó el momento definitivo de señalar a aquellos que «no tienen urgencia por salir del régimen de Maduro» y a aquellos que no ven posibilidad alguna de ejercer el «uso de las fuerzas ciudadanas, institucionales y popular como la herramienta final para la libertad».

Agregó que «si bien es cierto que hay que llegar a hacer alguna negociación con algunos factores de Nicolás Maduro, es con un solo objetivo, es decidir cómo y cuándo se van. De resto no existe posibilidad alguna de llegar a acuerdos porque no lo van a cumplir y la mejor demostración es lo ocurrido en la Asamblea Nacional”.

«La única posibilidad real que tiene Venezuela y el continente para estabilizarse y alejar a todos los peligros que significa el conglomerado criminal de Maduro y sus cómplices, es poner fin a la tiranía. Iniciar un proceso de transición que permita la reinstitucionalización del país y así llegar a un proceso de elecciones libres. Justas y transparentes. Mientras tanto cualquier intento será fallido y dominado por las mafias», finalizó Clavijo.

Nota de prensa