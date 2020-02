Los seis ejecutivos estadounidenses de Citgo que estaban cumpliendo casa por cárcel en Venezuela, fueron detenidos anoche por la policía, pocas horas después de que el presidente Donald Trump se reuniera con el presidente de la AN, Juan Guaidó, en la Casa Blanca ayer.



Así lo informaron familiares de los hombres. Es el caso de la Coalición de los 6 de Citgo, una unión de familiares que en Twitter señaló: «¡Los #Citgo6 fueron sacados de sus lugares de arresto domiciliario anoche y llevados a un lugar desconocido! Las familias están terriblemente preocupadas por su bienestar. ¡Necesitamos saber dónde están detenidos Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, José Pereira y Tomeu Vadell y seguimos pidiendo su liberación y su regreso a los Estados Unidos!».

We need to know where Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Jose Pereira, and Tomeu Vadell are being held and we continue to call for their release from imprisonment and their return to the US!

En esa línea, la hermana de Alirio y José Luis Zambrano, dos de los ejecutivos detenidos, María Caughey, denunció en Twitter que fueron «llevados repentinamente del arresto domiciliario a otro lugar, no sabemos por qué. ¡Uno de estos lugares que solo dejas un día a la vez! ¡Son inocentes! Libertad para los 6 de Citgo».

My Brothers Alirio y Jose Luis Zambrano suddenly were taken away from the house arrest to another location we don’t know why? One of this places that you only leave one day at a time! They are innocents. Freedom for the Citgo 6. @POTUS @jguaido @carlosvecchio @WHAAsstSecty @VP

— Maria Caughey (@CaugheyMaria) February 6, 2020