A un año de la designación –por parte del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela– de la Junta Administrativa Ad Hoc de PDVSA (“Junta ad hoc de PDVSA”) y con ella, de las Juntas Directivas de PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc., y CITGO Petroleum Corporation (“CITGO”), la Junta ad hoc de PDVSA quiere reconocer el esfuerzo empresarial y humano que ha implicado la recuperación de estas entidades filiales de PDVSA en Estados Unidos, y en particular de CITGO –buque insignia de la presencia de PDVSA en el mercado internacional– y valorar, en su verdadera medida, el esfuerzo y el trabajo de todos y cada uno de los miembros de su equipo empresarial.

La recuperación partió de un firme compromiso de parte de estas nuevas juntas directivas legítimas de desmantelar un cúmulo de políticas petroleras erradas que en los últimos veinte años habían vulnerado a CITGO en su núcleo operativo y financiero, en su prestigio institucional, en la confianza de sus suplidores, clientes y comunidades vecinas, y en la moral organizacional.

La puesta en práctica de manera inmediata de un proceso de reorganización ha permitido –en muy poco tiempo– sanear sus finanzas a través del refinanciamiento de su deuda, consolidar su desempeño operativo, promover las mejores prácticas de gobernanza corporativa e implementar procesos de contraloría, transparencia institucional y rendición de cuentas. Sobre esto, la Junta ad hoc de PDVSA destacó que: “Ha sido un trabajo intenso y enfocado en buscar soluciones sostenibles”, con mucho que hacer todavía, pero con hombres y mujeres comprometidos con esa nueva visión. Los resultados operacionales y financieros de CITGO, la recuperación de la moral organizacional y de la confianza de sus suplidores y clientes, a un año de la designación, dan fe de esto.”

A fin de apoyar la continuidad de esta recuperación, se desarrolló en paralelo una estrategia de defensa jurídica de CITGO, la cual ha permitido garantizar a la nación venezolana la propiedad sobre tan importante activo y, con al apoyo del Gobierno de Estados Unidos y sus distintas instituciones, se ha materializado una barrera de protección legal que permite tener los recursos y el tiempo necesario para el diseño ordenado de soluciones definitivas y consensuadas al tema de los acreedores de PDVSA y la República.

Uno de los principales retos en este sentido es el de resolver el hecho de que CITGO fue utilizado como colateral en endeudamientos de dudosa utilidad y asumiendo el riesgo de que fuera tomada por acreedores. Sobre esto, la Junta ad hoc de PDVSA recordó que: “La decisión de ofrecer en 2016, a pesar del cuestionamiento de la legalidad de esta operación por parte de la Asamblea Nacional, el 50,1% de las acciones de CITGO Holding, Inc. –filial matriz de CITGO– como colateral en los llamados bonos PDVSA 2020, y luego ofrecer a la empresa rusa Rosneft el 49,9% restante de sus acciones a cambio de un préstamo, ejemplifica el alto grado de vulnerabilidad financiera al que fue sometida la compañía”.

Finalmente, la Junta ad hoc de PDVSA desea destacar la labor sin precedentes que durante este año ha realizado la nueva administración de CITGO, labor que apenas comienza y que será un referente para situaciones de manejo de crisis empresarial. Más allá del papel que puede jugar la empresa en la recuperación de Venezuela, el trabajo de la nueva administración por salvaguardar estos activos simboliza las aspiraciones de un país que hoy más que nunca clama libertad y prosperidad.