El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, aseguró este lunes que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no tiene liderazgo y es un «cobarde» que no se mide en elecciones, porque busca apoyo en países que «no son democráticos».

«Rusia está utilizando la debilidad de Maduro para mantenerse por sí mismo en el poder. Maduro no tiene liderazgo, no es respetado en Venezuela porque es un cobarde que le da miedo ir a un proceso electoral porque sabe que está completamente perdido y ante esa debilidad, busca alianzas con países que no son democráticos para mantenerse en el poder», dijo Guanipa.

El diputado se refirió a los recientes ejercicios militares convocados por Maduro para el pasado fin de semana. Señaló que los oficiales y militares hacían, al mismo tiempo, un «ejercicio mental», pensando qué comerían sus hijos o cómo hacer para que les alcanzara el «pírrico sueldo que ganamos».

«Nuestros oficiales y soldados están viviendo en sus casas las mismas crisis que estamos viendo y, ¿cuánto gastan en esos ejercicios? ¿cuántas máquinas de diálisis no pagan con o que ellos gastan en el armamento para tratar de mostrar fortaleza militar?», expresó en rueda de prensa desde Primero Justicia.

En tanto, exaltó que «si algo está corrompido en Venezuela es el Alto Mando, no la FANB como institución, sino de un grupo de deficientes y sinvergüenzas que se han convertido en cómplices de Nicolás Maduro por las prebendas que están recibimiento para mantenerlo en el poder».

«Eso tiene que acabarse en Venezuela y es el pueblo conjunto con la comunidad internacional que tenemos que ejercer la presión suficiente para que eso se acabe en el país», indicó.