El procurador especial designado por la AN, José Ignacio Hernández, aclaró a El Diario que no tiene ningún motivo personal para renunciar al cargo, y que en torno a la carta enviada a Juan Guaidó, se trató de un «impasse político», pero que en su posición, «la renuncia tiene que limitarse a razones estrictamente personales».



«El procurador especial es un cargo de alta confianza del gobierno. Yo soy la más alta autoridad en asesoría, consultoría y representación legal, y en cargos como este, la renuncia tiene que limitarse a razones estrictamente personales. Si yo tengo que reactivar mi actividad académica, o si tengo que mudarme por temas familiares, o tengo alguna enfermedad, yo renuncio por razones personales. Así lo veo yo. No tengo ninguna razón personal que me lleve a renunciar, es simplemente el impasse político que se ha generado. Para buscar o proponer una solución, recordé, ratifiqué que mi cargo se encuentra a disposición y si la solución de ese problema pasa por disponer de ese cargo, pues ese será una decisión que yo estaré dispuesto a apoyar porque el interés superior es la defensa del Estado», dijo Hernández a El Diario.

Aseguró que esa carta fue filtrada y no publicada por él mismo. «Yo nunca publiqué esa carta. Esa fue una comunicación privada que se envió a un grupo muy reducido de personas, tanto al presidente como a otras personas del gobierno y la Asamblea Nacional, y alguien la filtró», señaló.

«Creo que hubo una situación poco regular porque ese tipo de asuntos no debería ventilarse en los medios de comunicación debido a que resulta totalmente contraproducente para los intereses de la nación. Quienes me conocen saben que ese no es mi estilo. Eso sería algo totalmente impropio de un funcionario del cargo que yo represento», dijo.

