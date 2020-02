El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, considera que la materialización de la gira de Juan Guaidó debe presentarse en unas elecciones presidenciales, este año, tal y como -según Datanálisis- lo exige la sociedad venezolana consultada.



«84,5 % de los venezolanos espera un cambio de presidente este año, cifra que, por cierto, no ha variado entre 74 % y 84 % en el último año. Esa es la esperanza de los venezolanos y es lo que está en juego», dijo Gil Yepes en conversación con Román Lozinski.

Según el director de Datanálisis Venezuela presenta cuatro factores importantes: «Hoy en día tenemos varias fuerzas, por un lado, Estados Unidos y Europa, aunque más Estados Unidos; y por otro lado el gobierno recibiendo apoyo de Rusia», comentó, haciendo referencia a la reciente visita del canciller ruso a Venezuela, donde habló abiertamente de acuerdos económicos, pero también de apoyo militar que, a criterio de Gil Yépez, lo dice para contrarrestar las amenazas del Tiar.

«En tercer lugar está la articulación entre Gobierno y cúpulas militares y en cuarto lugar la articulación de la oposición. Este último se presenta más distante entre los partidos y todavía más entre el resto de la sociedad. La mayoría quiere un cambio de gobierno, pero no tienen el mismo poder de articulación que los factores anteriores», agregó.

Sobre la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral el director de Datanálisis asegura que su éxito dependerá solo si lo decide la Asamblea Nacional reconocida, es decir, la de Juan Guaidó.

«Hablar de condiciones con un CNE que tiene 86 % de rechazo en su gestión es como nombrar la soga en la casa del ahorcado. Es disparar una serie de activadores que provocan que en la reflexión profunda, es decir, si votan o no, existan condiciones insuficientes y eso generaría una tendencia mayoritaria a la abstención, sobre todo en ese 84 % que quiere un cambio presidencial», recalcó.

Razón por la cual José A. Gil Yepes insistió en que la única ruta para que se planteen unas elecciones exitosas, sea a través del nombramiento de un CNE por parte del Parlamento Nacional.

Destacó que un 45 % desea asistir a unas elecciones presidenciales y parlamentarias, un 37 % solo acudiría a unas presidenciales y apenas un 9,5 % asistiría a unas elecciones parlamentarias. «Eso lo que me lleva a pensar es que si el gobierno se empeña en otra ruta que no sea que la AN escoja un CNE, además de elecciones parlamentarias y presidenciales, se va a enfrentar a una papa caliente, una mínima participación electoral que lo dejará muy mal parado ante el resto de naciones, podrá tener algo de legalidad pero legitimidad de origen no va a tener. El gobierno está caminando, otra vez, en su propia trampa», sentenció.