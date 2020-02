El comisionado Presidencial para los DDHH y la Atención a la Víctima, Humberto Prado, exigió este viernes la liberación del tío de Juan Guaidó quien fuera detenido el martes, durante la llegada de su sobrino a Maiquetía, supuestamente por portar explosivos en el equipaje.



«En Venezuela no podemos hablar de que se respetan los derechos humanos, todas las personas están desprotegidas y como resultado vemos lo que le está pasando al tío del presidente; una señora de familia que tuvo que dar declaraciones, diciendo que teme por su vida y la de sus hijos. Debemos estar pendiente ante este tipo de situaciones. Llamo la atención a que esto no se siga repitiendo, exijo la libertad de este ciudadano que no es más que una venganza simplemente por el éxito de una persona, nosotros tenemos que reconocer la valentía que ha tenido por dónde ha llegado y se ha parado a hablarle de frente a todo un país», dijo Prado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El Comisionado de DDHH habló también sobre la visita que hiciera la Cidh a las víctimas venezolanas, en Cúcuta, en vista que se les impidió realizar la gira país. Aun así, Prado explicó que muchas de las personas afectadas pudieron viajar a tierras colombianas para ser escuchados y atendidos.

«La comisión voló a Cúcuta y tenía una agenda bastante importante con víctimas y familiares de presos políticos, tanto civiles como militares. Familias que tienen a personas desaparecidas por las Faes también pudieron dar sus declaraciones y además tenían otro espacio donde estaba la delegación en pleno recogiendo las denuncias que llegaban en ese momento (…) Desde Táchira enviamos a un grupo de víctimas e incluso hicimos una video-conferencia con más de 60 víctimas y familiares que han sido torturados. Cuando empezaron a hablar estas personas hubo un momento en que la presidenta tuvo que parar la audiencia porque se le vinieron las lágrimas escuchando los testimonios», comentó.

Humberto Prado adelantó que la próxima semana la Cidh podría estar presentando un informe preliminar sobre Venezuela y más adelante ofrecerán uno más amplio.

«La próxima semana continúan las audiencias y las videoconferencias. Esta visita fue muy positiva, le hicimos entrega de un informe en el cual muestra toda la situación de derechos humanos en Venezuela, todo está documentado, además, solicitamos que también se documente la violación de derechos humanos contra periodistas», recalcó.

Asimismo informó que tanto el Sistema Interamericano de DDHH como el Sistema Universal están al tanto de todos los casos de los periodistas, «estamos levantando informaciones debidas, incluso entrevistando a periodistas para documentar, individualizar los casos y enviarlos a estas instancias, no solo fotografiando lo que ocurrió sino documentar cada uno de los casos para que puedan dar una respuesta a lo que ocurrió en nuestro país», finalizó.