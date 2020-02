El ministro de Transporte oficialista, Hipólito Abreu aseveró este lunes que tras investigaciones realizadas a TAP Air Portugal se detectaron irregularidades que atentan contra la seguridad aeronáutica de la nación, por lo que anunció su suspensión por 90 días de las operaciones de la aerolínea en Venezuela; mientras evalúan su suspensión definitiva.

«Queremos informar que incumplió normativas aeronáuticas: no posee información de fumigación; no se habían hecho la identificación de las personas que se encontraban en la aeronave; los formularios utilizados en el vuelo no se corresponden», dijo en rueda de prensa.

«Se están evaluando tres acciones: multas, sanciones y suspensiones; ya que no posee certificación de fumigación de equipo CSTKIS, además no se habían hecho las identificaciones efectivas a las personas que ingresaron a la aeronave e identificamos que los formularios del vuelo TAP Portugal 173 no se corresponde con lo aprobado por la seguridad».

Abreu indicó que en el vuelo se detectaron «una serie de materiales no autorizados que fueron colocados dentro de la aeronave y llegaron a nuestro territorio».

Acotó que Juan Guaidó aparecía en la lista con el nombre de Antonio Márquez. «Contradiciendo todas las condiciones generales que corresponden al transporte aéreo internacional» y agregó «hemos enviado documentos a las instancias internacionales sobre estas anomalías».

Luego de finalizada la rueda de prensa Abreu informó, a través de su cuenta en Twitter, que la aerolínea no podrá operar en el país al menos por 90 días.

«Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela», precisó el ministro en la referida red social.

Este viernes, autoridades de Portugal ordenaron una investigación por las acusaciones del presidente de la ANC, Diosdado Cabello, quien aseguró que Juan José Márquez, tío de Guaidó, viajó con explosivos en un avión de TAP Air que salió desde Lisboa.