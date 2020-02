Reinaldo Marrero, hermano del jefe de despacho presidencial de Juan Guaidó, Roberto Marrero, aseveró este jueves que a su familia le ha afectado la detención de su hermano por parte de la “dictadura” que usa el sistema judicial para la “represión política”.

“Roberto está bien de salud, bastante bien de ánimo, y podemos decir que va a cumplir 11 meses, son 330 días que cumple el día de hoy de su secuestro político, todavía estamos en este limbo jurídico donde el tribunal que ve la causa de Roberto no tiene juez asignado, y eso no solamente perjudica a Roberto, sino a todas las causas que están en ese tribunal, retrasadas ahorita por esa ausencia de juez”, explicó Marrero a TVVenezuela Noticias.

Además reiteró que “a Roberto nunca lo han torturado, por supuesto está privado de libertad en una forma injusta, Roberto es inocente, no tiene nada que ver con esos cargos que le imputan, no ha recibido ningún maltrato físico, pero estar ya 11 meses pres es una tortura, no tener acceso de visitas de su familia, son varias veces que lo han incomunicado, eso es una tortura, no física pero mental. El tema de Roberto nos ha cambiado la vida nosotros en estos 11 meses, nos afecta a toda la familia esta cosa grave que comete esta dictadura al usar el sistema judicial para la represión política”.