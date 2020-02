El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, sostuvo este martes que su tío se mantiene con firmeza y dignidad, asumiendo un sacrificio simplemente por ser su pariente y también en nombre de toda Venezuela.

“Es absurdo el acusar a países como Portugal, fíjense que ya degradaron la acusación, al principio hablaban de explosivos, y ya se desapareció eso de argumento, ahora hablan de identificación, como ustedes saben y me llamo Juan Gerardo Guaidó Márquez, y uno decide con que nombre viajar o registrarse, yo siempre lo utilizo, y hasta risible es la denuncia que ellos mimo la redujeron, no apareció ayer en el vocero de la dictadura, en ningún lado explosivos, porque saben el ridículo que hicieron”, afirmó Guaidó en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

En torno a las acusaciones contra Portugal por parte del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro añadió que “ellos saben que la investigación que solicitamos y que va a salir como responsable la dictadura infamiando (sic) de una manera indignante a un aliado a un socio histórico de Venezuela como es Portugal, como la Unión europea, infamiando de esa manera, eso tiene consecuencias claras y la dictadura lo sabe. Ellos recularon. Indignaron a toda la comunidad portuguesa digna, libre de Venezuela, esa es la verdad, para simplemente tratar de secuestrar a un pariente mío, y como entenderán hoy, no nos movimos un ápice, por el contrario avanzamos, ténganlo claro, con firmeza, con fuerza, y no vamos a retroceder”.

“La cobardía de la dictadura que ya reculó dice que no ahora es la identificación. Cobardes implemente cobardes, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez es mi nombre, Juan Márquez es el nombre de mi tío, mi pariente secuestrado, que está con firmeza, con dignidad, asumiendo un sacrificio simplemente por ser mi pariente pero también en nombre de toda Venezuela, no he podido conversar con él, no sé como está, está desaparecido a mis ojos, su esposa no ha podido verlo producto de la cobardía de una dictadura que tiene muy claro además su entorno, que no tiene más que ofrecer ni a ellos mismos ni mucho menos al pueblo de Venezuela. Con denuncias indignas como la de Portugal simplemente se aíslan más, mientras nosotros ganamos reconocimiento y acompañamiento, respaldo y acciones pertinentes para superar esta dictadura”, finalizó.