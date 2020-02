El presidente encargado nombrado por la AN, Juan Guaidó, aseguró que ningún país convalidará otro posible fraude electoral ni aprobará otra directiva del CNE que no sea nombrada por la AN.

“Nuestra posición y la de la comunidad internacional es muy clara: es la Asamblea la que tiene el mandato y confianza del pueblo y el mundo para un nuevo CNE. Nadie reconocerá un nuevo fraude electoral ni un CNE que no sea nombrado como establece la Constitución”, aseguró Guaidó en su cuenta de Twitter.

Recientemente el diputado Ángel Medina anunció que la comisión de la AN para designar un nuevo poder electoral reanuda sus reuniones para designar a quienes la conformarán. “Hoy la Comisión Preliminar Electoral nombrada por la Asamblea Nacional, reanuda el trabajo conjunto para lograr un Nuevo Poder Electoral Seguimos la ruta para Elecciones Libres Lugar: Salón Francisco de Miranda en el Palacio Federal Legislativo”, dijo Medina en un tuit.

Rechazo a allanamiento de la casa de su tío

Más temprano, el líder opositor rechazó el allanamiento de la vivienda de su tío, Juan Antonio Márquez por parte de agentes de la Dgcim. “La dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree. Si piensan que vamos a retroceder en las acciones que hemos tomado y vamos a tomar, se equivocan. Avanzaremos”, dijo.