El presidente encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, aseveró este jueves que es la AN juramentada el 5 de enero en El Nacional la única con mayoría, y la única que puede designar un nuevo CNE.



«Nuestros diputados dieron el 5 de enero una muestra de que sus conciencias no son negociables, no nos porestamos para una farsa y no nos vamos a prestar; estamos luchando por condiciones para poder elegir libremente, y esta es la única AN que puede designar poderes públicos», dijo antes de aprobar el informe sobre la conformación del Comité de Postulaciones Electorales.

«Ahora si la dictadura quiere pedir cacao es bienvenida», agregó.

Asimismo, negó que estén negociando con el chavismo. «Hacen ver un acto de este Parlamento como un supuesto diálogo o negociación y no nos vamos a prestar para farsa».

«Ningún diputado aquí hoy es comprable por la dictadura, nosotros nos hemos mantenido, resguardando la mayoría y tenemos una estrategia alineada por el mundo para ir a elecciones libres».

Guaidó condenó que Maduro haya perdido el control de los cuerpos represivos del Estado y expresó: «La dictadura no tiene control, estos cuerpos se enfrentan entre ellos en las calles, hacen procedimientos a plena luz del día, poniendo en riesgo la integridad de civiles; no controla la moneda ni a los órganos represivos que se enfrentan entre ellos mismos».