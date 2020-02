El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presentó este viernes el Pliego Nacional de Conflictos, luego de sostener encuentros con diferentes sectores sociales, a propósito de las próximas acciones a tomar para conducir al país a unas elecciones «libres».



Desde el Colegio de Médicos de Caracas, Guaidó informó que este Pliego Nacional de Conflictos terminará «por una elección presidencial realmente libre, pero eso no va a hacer un regalo de la dictadura, no va a venir gratis», expresó.

Señaló que este encuentro simboliza que los sectores del país «no se rinden» y que se mantienen «firmes» ante la dictadura.

«A la dictadura y al mundo que nos ve: no pudieron, estamos de pie, firmes, dando la cara, con nuestra gente, por nuestras reivindicaciones, pero por una que es de todos. No es suficiente con la autonomía, es necesaria para el futuro, pero hoy no es suficiente, como tampoco es suficiente el HCM, no es suficiente tampoco que equiparemos los sueldos cuando no hay luz, cuando persiguen a periodistas por informar o torturan a quienes piensan distintos. Todos somos necesarios, este encuentro no fue espontáneo, es producto de la generación de la agenda 20-20. Hoy nos reunimos con los sectores para establecer una agenda de lucha», recalcó.

Insistió que este proceso debe incluir un CNE independiente, un TSJ imparcial, apoyo internacional y plena libertad de prensa, además de la participación política de todos los venezolanos.

«Este pliego, el punto 1 de la exigencia de libertad de cambio, está respaldado por el Grupo de Lima, viene con la presión no solo de sancionar a empresas que le hacen juego a la dictadura (…) No estamos jugando carrito, y esa es una de las acciones de esta semana, El Grupo de Lima, las sanciones a empresas cómplices de la dictadura», destacó.

Como acciones de calle, Guaidó respaldó el llamado a la marcha del 27 de febrero, convocada por los estudiantes, a propósito de su reclamo por la autonomía universitaria. «Respeto a la educación libre. También debemos acompañar a las enfermeras, pero la idea es que cada pliego no se difunda en un solo, no es que se traspapele, para hacerlo realidad hoy más que nunca debemos llevarlo a un gran conflicto nacional que termine con la exigencia y la libertad de Venezuela», subrayó.

Asimismo, hizo una convocatoria para el próximo 10 de marzo a una marcha hasta la Asamblea Nacional. «Si tenemos que saltar muros, saltaremos. Pero si tenemos que derribar, también derribaremos (..) No estamos dormidos. Estamos preparando el momento oportuno. Esto responde a una estrategia» dijo.

Y añadió: «Pero no podemos esperar al 10 de marzo. Ya el 27 de febrero hay una acción convocada por los estudiantes. Es el momento de los venezolanos, del acompañamiento (…) Si me quieren mandar a la cárcel a mí o a cualquier familiar, pues aquí estoy, dispuesto a aceptar el sacrificio que sea necesario. ¡Es el momento! ¡Es el momento de salir adelante para abrir las puertas de la democracia!», finalizó.