La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, acompañó este jueves a los estudiantes que decidieron salir a las calles en defensa de la autonomía universitaria.



Dijo estar de acuerdo con que se hagan elecciones, pero no imponiendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

«Nosotros los universitarios, los rectores, las autoridades, queremos elecciones, decir lo contrario es falso. Podrán quitarnos el cargo hoy, pero jamás nos van a quitar el ser ucevistas, el ser universitario, siempre,jamás nos lo van a quitar. No le tenemos miedo a nadie, ni a la sentencia ni al TSJ, estaremos aquí para defender esta universidad, como lo hemos hecho siempre, una universidad libre, plural y democrática», dijo García Arocha frente a los estudiantes.

La convocatoria también fue acatada por el profesor de Historia de la UCV, Daniel Terán.

«La UCV vive el momento más triste en cien años, otro dictador, también de bigotes, tenía la universidad cerrada hace cien años. Ahora estamos al borde con la peor intervención, no hay tanquetas, no hay militares, pero nos han quitado el derecho a elegir, nos asfixian presupuestariamente, hago un llamado a la rectora, convoque a elecciones universitarias, a la renovación de autoridades universitarias. La ley está de nuestro lado, la constitución, y sigue vigente la ley universitaria de 1970, la universidad debe desafiar el poder rojo, sin miedo», exclamó.

Por su parte, Víctor Márquez, presidente de la APUCV, señaló: «Hoy intentan darnos el zarpazo final, porque esta universidad tiene muchos años intervenida. Esta universidad realmente no maneja presupuesto, no puede desarrollar política de personal cuando los profesores, empleados, obreros reciben sueldo de miseria. No puedo dejar de reconocer que esta universidad funciona no solo por la importancia de sus estudiantes, sino por el papel y el sacrificio de profesores que, pasando hambre, vienen a cumplir con su labor», sentenció.

Estudiantes marcharon este jueves por la Autopista Francisco Fajardo, en rechazo a la sentencia 0324 emitida por el TSJ.