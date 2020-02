View this post on Instagram

Sé que en cada casa venezolana hay una fotografia similar, con una familia unida y feliz, en la humildad de un hogar honesto. _ Aquí está mi abuelo, el Capitán de Navío Juan Bautista Márquez Moreno, rodeado por el amor de nosotros, sus nietos, y de uno de sus hijos: mi tío Juan José Márquez, Cheché, que hoy está de cumpleaños y lo vive estando secuestrado por la dictadura. _ El mundo entero sabe que en Venezuela hay más de 380 familias que viven la indignación que hoy vive la mía. Una familia por cada preso político a la que se suman amistades, los vecinos, nuestra gente. Es la familia de Roberto Marrero @robertomarrero1969 . Es la familia de Juan Requesens @juanrequesens. Es cada una de esas familias. _ A mi tío lo acusan de un imposible, de un absurdo, de una farsa increíble, incluso para quienes la tramaron. Quienes están obedeciendo siguen la soberbia de alguien que está solo y sin ningún respaldo o interlocución con el mundo. Los que siguen a la dictadura pueden terminar presos por criminales, porque en ningún lugar del mundo podrán esconder la sangre que les llena las manos seguir órdenes que violan los DDHH. _ No vas a poder leer esto en tu cumpleaños, tío Cheché, pero sé que tienes a mano la fuerza y las convicciones que tú mismo nos enseñaste. A mi hermano, a mis primas, a mí. Tú sabes cuánto nos estamos jugando en esto. La dictadura ha decidido echarse encima a un continente entero solo por hacernos daño. Como dirías tú: están rotos y se canibalizan entre ellos. _ Habrá justicia, Tio Cheché. _ No estás solo. No estamos solos.