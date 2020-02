El diputado Franklyn Duarte (exCopei) aseguró este martes que el conflicto político entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el G4 ha provocado una gran polarización en el país.



“La cúpula del G4 que dirige a la oposición venezolana desde hace 20 años representa una dictadura cuando no permiten a los partidos minoritarios tener un espacio nacional, cuando no se les permite avanzar en un nuevo liderazgo. Esta misma cúpula no logra capitalizar el 85% de rechazo a las políticas del régimen de Maduro”, indicó Duarte.

El parlamentario aseveró que el G4 «frustra las esperanzas de los venezolanos al seguir hacia una ruta equivocada», y que por ello el 5 de enero «insurgió la rebelión de las regiones como un movimiento en búsqueda de las soluciones que requiere el país».

“No podemos permitir que por pensar distinto nos tilden de traidores, no podemos repetir las mismas acciones del régimen de Maduro que por pensar distinto tienen detenido a los diputados Juan Requesens y Gilbert Caro”, señaló Duarte.

Por último concluyó que el «movimiento de la rebelión de las regiones» seguirá construyendo una nueva oposición venezolana «que trabaje en el marco de la constitución, donde se trace una ruta clara para salir del régimen de Nicolás Maduro».

Nota de prensa