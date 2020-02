El ex candidato presidencial y presidente del partido Soluciones, Claudio Fermín, afirmó que la concentración del poder político en pocas manos no solo ha sido una característica del oficialismo en los últimos 20 años.

«En Venezuela ha habido en los últimos años una gran concentración de poder que genera imposiciones, privilegios, dificulta la autocrítica y genera solidaridades automáticas. En el gobierno ha habido una concentración de poder en pocas manos. El pueblo venezolano no ha tenido mayor capacidad de tomar decisiones aunque la retórica oficial sea la de la participación y el poder popular. Aquí se habló mucho de la contraloría social. ¿Fue verdad?”, dijo durante una asamblea de calle en Guarenas.

Pero, agregó, “la cultura de concentrar el poder no es monopolio del gobierno». «Los que decidieron el paro petrolero hace 18 años son los mismos que diseñaron la Plaza Altamira; el Carmonazo; la abstención de 2005; guarimbas; los que dijeron «te saco en 6 meses», «sí o sí». En Venezuela tenemos hoy un modelo político polarizado con dos yunques. Si usted es chavista y denuncia los problemas de su barrio puede ser declarado traidor a la patria. Y si usted es opositor y denuncia la demagogia y la abstención puede ser declarado colaboracionista”.

“La polarización es un esquema de lealtad incondicional que invisibiliza lo heterogénea que es la sociedad venezolana. Nosotros no estamos conformes con eso y por eso impulsamos espacios para crear otra circunstancia política, de aproximaciones y coincidencias. Si usted dice que es demócrata y cree en la paz usted se tiene que regir por sus valores, no por los valores de los que creen en la violencia y en el autoritarismo. Nosotros creemos en el civilismo y la amplitud. La guerra son miles de muertos, viudas, huérfanos. La guerra es odio. No puede un país construirse sobre el odio y los cadáveres de su propia población”, reiteró.

El opositor comparó el daño causado por las sanciones con el petróleo diariamente entregado a Cuba. “Aspiramos a la reactivación del aparato productivo. No más persecución ni expropiaciones. Tampoco sanciones que son un tapón contra la economía y el pueblo. Aquí se le regalan todos los días 80 mil barriles de petróleo a Cuba, que es luz para la calle y oscuridad para la casa. Nosotros protestamos eso. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero que dejamos de percibir -y protestamos- por el petróleo regalado a Cuba y el que dejamos de percibir ahora por la presión de los que hacen campañas para que se prohíba la venta de petróleo venezolano?”.

Fermín criticó también que la Asamblea Nacional no haya aprobado el crédito de la CAF para el sector eléctrico. “Fue un acto de perversidad que los diputados no aprobaran el crédito de la CAF para ayudar a resolver el problema eléctrico de los venezolanos. Es urgente reactivar la economía y por eso no podemos estar de acuerdo con unas sanciones que trancan la economía. Luchamos por garantías electorales y seguiremos luchando, pero no renunciamos al voto”, finalizó.

