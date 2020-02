El presidente de AP, Henri Falcón, insistió este miércoles en que la solución a la crisis pasa por un proceso de negociación real con la ayuda internacional.



Falcón insiste en buscar soluciones al conflicto y para ello es tan importante Rusia como Estados Unidos, «las dos naciones son necesarios para la concertación multilateral que busque una transición pacífica, estable, constitucional y segura, a través de un proceso de negociación real que logre resolver esta crisis que hoy es una pesadilla para los venezolanos», apuntó.

“Hay que sentarse para exigir las condiciones necesarias que permitan ir a unas elecciones libres, con observación internacional. Quizás sea el camino más complejo y difícil, pero es el más efectivo, concreto y real, el que no genera daños colaterales en la mayoría del pueblo venezolano”, sentenció.

Señaló que el camino correcto «es la selección concertada de un nuevo CNE que garantice elecciones libres y con observación internacional, por eso invito a los racionales que forman parte del G4 a la reflexión ¿van a continuar apoyando el chantaje y la aventura que propone la abstención?”.

Resaltó que esa práctica ha llevado al fracaso y ahora se plantea no luchar por la nueva Asamblea Nacional y entregarla sin pelear a Nicolás Maduro.

Por otro lado, Falcón afirma que las sanciones económicas son perniciosas, «aplaudirlas es un acto irracional porque afectan mayoritariamente al pueblo venezolano. Hacen más débil al ciudadano. A las empresas y a las organizaciones sociales. Y contrario a lo que sus promotores piensan, fortalecen a Nicolás Maduro, lo atornillan en el poder».

Considera que es un error persistir en esa estrategia y mantener esa ruta, porque «no ha dado resultados. No es efectiva», por eso plantea un cambio, dejar a un lado «la terquedad. La sordera. El chantaje y la aventura para buscar una solución».

Calificó de contradictorio que se rechacen las sanciones a la aerolínea TAP, de Portugal, pero aplauden las sanciones a Conviasa. “Nosotros rechazamos ambas sanciones porque perjudican a los venezolanos que utilizan esos servicios”, dijo.

A su criterio, igual ocurre con las sanciones a la petrolera rusa Rosneft Trading, las amenazas a la empresa española Repsol, pero no tocan a la empresa estadounidense Chevron. “¿Cómo es eso, sancionan a unas y premian a otras? No estamos de acuerdo con las sanciones económicas que afectan y agravan la crisis estructural porque no es lo correcto. No han logrado sacar al gobierno. Más bien lo hacen fuerte frente a una sociedad debilitada por las malas políticas del pésimo gobierno de Nicolás Maduro», apuntó.

Nota de prensa