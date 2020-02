La ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez indicó este lunes que “piensa y recuerda” a magistrados y jueces que renegaron hasta de su título para defender a un hombre “tan desleal” (Nicolás Maduro), redactando sentencias que pasarán a la historia como el capítulo más “vergonzoso” de la justicia venezolana.

“No existe un día en que no recuerde a mis ex colegas, muchos de ellos amigos y personas apreciadas que eligieron apoyar el gobierno infame de Nicolás Maduro. Me pregunto -sabiendo que muchos son preparados y honestos- como lidian con esa vergüenza”, posteó en Twitter Ramírez.

La ex defensora agregó en otros tuits que “sus argumentos soberanistas han sido derribados con la subasta de PDVSA, su defensa del poder del pueblo fueron aniquilados con el secuestro del CNE y los partidos, su idea de abatir la corrupción es un edificio en ruinas como el que fue un hermoso país. Y ayer cuando Maduro les escupió en la cara que son ellos y no Trump, los responsables de toda la desgracia que atraviesa el país. Cuando los desecha a su conveniencia, me pregunto si tendrán en coraje de rebelarse finalmente”.

“Y en quienes más pienso es en los magistrados y jueces que renegaron hasta de su título para defender a un hombre tan desleal, redactando sentencias que pasarán a la historia como el capítulo más vergonzoso de la justicia venezolana. Y en los jueces que acompañaron la cárcel de tantos inocentes y ahora serán culpabilizados ante la comunidad internacional por su propio jefe, al acusarlos de haberlo hecho todo mal. Y decir ‘Esto no es culpa de Trump’”, finalizó.

