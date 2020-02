Verónica Vadell Weggeman, hija de Tomeu Vadell, uno de los seis ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela, reveló a ND que su padre está retenido en la sede del Sebin en El Helicoide, luego de que fuera sacado de su apartamento anoche donde estaba cumpliendo casa por cárcel, según pudo confirmarle el abogado esta mañana.



“En toda la noche no sabíamos dónde estaba, pero esta mañana, tratando otra vez de entender que está pasando, finalmente el abogado pudo lograr confirmar que nuestro papá está en el helicoide, con los otros señores”, dijo Vadell.

Contó que a las 8 de la noche, hora de Venezuela, comenzó a enterarse a través de los familiares de los otros directivos, que se los estaban llevando uno a uno, y que fueron los funcionarios del Sebin los que irrumpieron en sus hogares, supuestamente, para realizarles exámenes médicos, “pero a esa hora nos pareció un poco ridículo y estábamos preocupados”, dijo.

Explicó que su padre está solo en Venezuela, y que tiene, junto a su hermana, Cristina Vadell, su madre, y su hermano menor, más de 20 años viviendo los Estados Unidos, y fue por eso que el abogado, Jesús Loreto, acudió al apartamento de Tomeu a verificar “y mi papá no contestó cuando lo llamaron para que abriera el portón”.

“Él no tiene llave y no se sabe qué ha pasado allí. Él estaba solo y no tenemos idea y sabemos es por los otros familiares, y fue cuando le pedimos al abogado que fuera para verificar”, señaló.

En entrevista exclusiva a Noticiero Digital, dijo que no sabe por qué fueron llevados al Sebin, y que lo único que ha podido confirmar Loreto es que están en El Helicoide y nada más.

Tomeu Vadell, junto a José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, fueron acusados en el 2017 de cinco delitos, entre ellos malversación de fondos, esto por una propuesta para refinanciar 4 mil millones de dólares en bonos Citgo, ofreciendo un 50% de la compañía como garantía.

Los “seis de Citgo”, como se le conocen, estaban presos en la sede de la Dgcim en Boleíta y en diciembre de 2019, les fue concedida la medida de casa por cárcel.

Pero eso fue hasta anoche, y la otra hija de Vadell, Cristina, afirmó a ND que los sacaron sin previo aviso y sin orden judicial. “Los han sacado del arresto cuando no hay orden, no sabemos por qué ha pasado”, dijo.

Ayer precisamente se reunió el presidente de la AN, Juan Guaidó y el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, y horas después se reportó la nueva detención de los ejecutivos.

Cuestionada sobre si la vuelta a la cárcel de su padre pudiera ser por retaliación a dicha reunión, Verónica dijo no estar segura y que espera que no sea por venganza “porque nosotros no somos políticos, mi papá es ingeniero mecánico, ha trabajado en eso toda su vida y no queremos vernos involucrados en eso, lo que queremos es que cumplan con la ley y vean que es una persona inocente, ya han pasado más de dos años y queremos que se haga la justicia, que lo suelten porque es inocente”.

Alertó Cristina Vadell que su papá cumplió 60 años en el 2019 y que tiene problemas cardiovasculares y de la espalda. “Estamos preocupadas porque si se lo llevaron así de repente, no creo que se haya llevado sus medicamentos y sus cosas que él necesita a diario, y ahora está allá en El Helicoide y no tiene nada”.

“Lo que nos importa es que nuestro papá y nos preocupa su bienestar, su integridad física y nos parece importante que todas las partes interesadas tienen que asumir su responsabilidad y dejamos eso en sus manos. Lo extrañamos y no sabemos realmente cómo está”, denunció.