El abogado y profesor de la UCV y Unimet Gustavo Manzo Ugas explicó este viernes que la sentencia 0047-2020 emitida por la Sala Constitucional del TSJ no anula la sentencia 0324 y consideró que lo que hizo es «correr la arruga» porque dio un plazo de 6 meses más para ejecutar la sentencia.

Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Manzo conversó en exclusiva con ND para ahondar en esta sentencia a la que muchos ven como una amenaza a la autonomía universitaria. «La sentencia 0324 establece que deben realizarse elecciones de autoridades universitarias porque su período se venció, pero esto bajo los términos que establece el TSJ; dice que la comunidad universitaria está dividida en 5 grupos como lo dice el artículo 34 de la ley orgánica de educación: estudiantes, profesores, egresados, trabajadores y obreros. Pero resulta que cuando lees el artículo 109 de la Constitución que habla sobre la autonomía universitaria, esta define que la universidad está conformada por: estudiantes, profesores y egresados».

Prosiguió: Es decir la ley orgánica de educación contraría lo que dice la constitución y el TSJ pretende que se cumpla la ley orgánica de educación cuando esa ley es inconstitucional.

Asimismo, precisa que estos alegatos no deben ser vistos como un acto discriminatorio a obreros y a empleados. «Debemos quitarnos esa mala idea sobre la igualdad, porque cuando los sindicatos van a elegir a sus representantes los profesores no votan. Lo mismo pasa en el ejército y en las iglesias, cuando van a elegir al papa no votan todos los católicos del mundo ni los monaguillos».

«Es necesario cumplir con unos pasos para elegir a las autoridades» y aseveró «esto es un tema de ideología política porque una línea central del socialismo es la igualdad absoluta en la sociedad, pero esto no es así en la práctica».

¿Por qué esta sentencia?

En palabras del experto en leyes lo que sucedió ayer en la tarde fue que: Estiraron la arruga. «Esta es una sentencia gatopardeina cambiaron todo para no cambiar nada; lo único que hicieron fue que no tenemos el lapso, pero en efecto no ha pasado nada. Hoy ya se cumple un lapso de aclaratoria, de oposición, alegatos y quisiera que el TSJ publicara la sentencia para proceder y estudiarla, porque se mantiene incólume».

Indicó que hubo conversaciones entre varios rectores de las universidades autónomas con el ministro de educación y estos a su vez con el TSJ. «Lo que motivó a que quitaran el lapso, sin embargo esto deja vigente la orden de elecciones y en los términos que está misma decida».

¿Elecciones?

Sobre los años que lleva al frente la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, el experto en leyes aseguró que ella se ha mantenido en el cargo porque «no le ha tocado de otra» y precisó «la rectora es una señora que cree firmemente en la democracia y ha estado allí porque no le ha quedado de otra, esta casa de estudios ha tenido 3 intentos de elecciones y los 3 han sido suspendidos por decisiones del TSJ, ya que alegan que quieren que se realicen bajo una distribución igualitaria».

«Nosotros tenemos 10 años peleando por eso y somos autónomos para decidir como deben ser realizadas las elecciones», enfatizó.

La UCV debe autogestionarse

Según Manzo uno de los principales problemas que ha generado que esté en peligro la autonomía universitaria es que depende del Estado. «Quisiera que fuéramos más autónomos, quisiera que la UCV se autogestionara porque lo único que necesitamos es que el Estado nos permita que nos autogestionemos, que se genere un organismo contralor con las debidas reformas legales que esto implica».

«A mí no me gustan las dependencias y la universidad no debe depender de nadie y estoy seguro que sería una excelente universidad autosustentada», dijo. Sin embargo, aclaró «no hablo de privatizarla, pero si es necesario que haya un pago dependiendo de los distintos niveles socioeconómicos de los estudiantes, también que existan becas, patrocinios, financiamientos, responsabilidad social, debemos cambiar el paradigma de dependencia».

De seguir el curso de la sentencia 0324, Manzo considera que se buscará manipular a distintos sectores que hacen vida en la UCV. «Quieren conquistar el poder y el manejo del poder en la universidad en manos de quienes tienen ideas políticas específicas traerá los miedos de imponer y convertir a la UCV en una Universidad Bolivariana«.