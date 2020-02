El estudiante de la UCV Rafael Punceles expresó este miércoles que la lucha de los jóvenes venezolanos por recuperar la democracia no son suficientes mientras Nicolás Maduro esté en Miraflores.

«El Día de la Juventud conmemora las luchas heroicas del pasado, pero hoy mantienen vagos recuerdos la cual es recordada con dolor por quienes hicieron sacrificios. Nuestras luchas no son suficientes si no salimos del dictador Maduro», dijo al intervenir en el debate de la sesión especial de la AN por el Día de la Juventud.

«Hoy el 12 de febrero es recordado con dolor por aquellos que hicieron el mayor sacrificio en 2014 y 2017, sacrificio que lamentablemente no ha dado frutos, es así como en la mente del venezolano esta fecha patria ha asumido un nuevo significado significado, porque son millones los venezolanos que han querido estudiar y no se le ha sistemáticamente permitido y así queremos también representar esas luchas por la autonomía, por el acceso a la comunicación, nuestra lucha por la comida, por la educación, por la ayuda humanitaria no son suficientes sino salimos del dictador Nicolás Maaduro», enfatizó.

Por su parte, el también estudiante de la UCV Luis Palacios consideró que «la dictadura debe vencerse porque ha socavado las instituciones y ha truncado los sueños de los venezolanos».

«En 15 días veremos si el TSJ se atreve a intervenir a la UCV o nos veremos nuevamente en las calles como nos vimos hoy».