Romina Botaro de Márquez, esposa del tío de Juan Guaidó que fue detenido ayer a su llegada a Venezuela con el presidente de la AN en Maiquetía, denunció que fue apresado por el Seniat por portar una camisa protectora.



«Ingresó con su sobrino, pasó migración y fue detenido por el Seniat porque tenía una camisa protectora, tuvo un llamado al equipo para decir que lo habían retenido porque tenía que declarar por qué tenía esa camisa, pero evidentemente, necesitábamos más camisas de esas por todo lo que pasó ayer», señaló.

Dijo que él hizo contacto a las 6 de la tarde y luego se perdió la comunicación. «Después de dos horas, bajaron diputados a esperar información y luego les informaron que desapareció del aeropuerto, no sabemos su paradero, no sabemos en que institución está, o que orgasmo lo detuvo, a esta hora, no sabemos, está desaparecido», dijo, preocupada.

No obstante, afirmó que su esposo no es político y que es un piloto aviador. «Él quiso acompañar el retorno a su sobrino y resguardar su seguridad», indicó Botaro a la prensa.