Ángel Rodríguez, diputado oficialista a la Asamblea Nacional y al Parlasur, aseveró este martes que Rusia seguirá apoyando a Nicolás Maduro a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU a la empresa Rosneft.

“No estoy entre los milicianos que están entrenando. Hay diputados que están en eso, por ejemplo diputados de Caracas. La mayoría son milicianos, me gusta la unión cívico-militar. Nosotros tenemos una tradición militar importante, y yo creo que nosotros pasamos de 3 o 4 millones de reservistas en el país. Me da la impresión que la mayoría de gente mayor que está en milicias tiene experiencia militar, saben manejar sus armas. Y el que no sabe, recibe un proceso de entrenamiento desde que se inscribe en la milicia”, detalló Rodríguez al programa La Entrevista de Unión Radio.

El parlamentario agregó que “si el imperialismo ha devastado naciones ¿quien dice que aquí no puede suceder?»

«Yo creo que desde el punto de vista de la prevención, de mantener la moral alta de nuestra FAN, creo que los ejercicios obtuvieron los objetivos tremendos. Dijeron que casi se cumplió la actividad en un 80%. Nunca había visto algo así, y eso indica las capacidades de la FAN. Y comparto lo que dice el presidente Nicolás Maduro que debemos seguirlos haciendo”.

“Rusia le da apoyo a Siria. Le sigue dando apoyo a Irán, y no ha habido ningún retroceso tras la amenaza y sanciones a Rusia. Con Venezuela no va a haber un retroceso. Esas acciones de EEUU atacan al comercio internacional. Los rusos dicen que parte de los intereses oscuros de EEUU es el de propiciar que sus empresas cierren, y se apoderen del mercado partiendo de las sanciones que EEUU emite, porque en el libre comercio, no pueden competir porque no tienen condiciones. EEUU tiene intereses ocultos de robarse los recursos de los venezolanos”, reiteró.

Por otra parte, en torno a unas elecciones y la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, Rodríguez dijo que “la realización de unos comicios en Venezuela garantizaría un mayor apoyo internacional al proceso de diálogo».

«Los dos últimos CNE los escogió el Tribunal Supremo. Que los escoja esta vez por responsabilidad principalmente de la oposición, como ha sido las veces anteriores, no está de más, inclusive, debería dar más confianza escogerlo en la Asamblea Nacional”.