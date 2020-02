La coordinadora estadal de Vente Venezuela en Mérida, Martha Hernández, indicó este miércoles que en la entidad están utilizando el racionamiento de los servicios básicos como mecanismo de control ciudadano y que viven un “carrusel de ahorro”.

Las declaraciones de Hernández, fueron durante una entrevista con la periodista venezolana, Patricia Poleo, en su programa Factores de Poder.

“Realmente vivimos un carrusel de ahorro acá en Mérida”, denunció Hernández, quien agregó que “cuando no es el problema de la gasolina, es el problema de la electricidad o es el problema del gas doméstico, en fin, vivimos todos los días sorteando cualquier cantidad de limitaciones”.

La también profesora universitaria aseguró que para abastecerse de combustible los merideños “a veces pueden pasar 4 o 5 horas para surtir sus vehículos, pero hay días donde pueden pasar 3 o 4 días, y sus respectivas noches, en cola para hacerlo”.

La Coordinadora Estadal del partido de la libertad denunció que el régimen en Mérida implementó el uso de diversos mecanismos para racionar la gasolina, como la exigencia de pedir del llamado Carnet de la Patria, ante lo que la líder merideña expresó: “Lo cierto es que con carnet o sin carnet, Venezuela no está produciendo gasolina porque sencillamente acabaron con la industria petrolera y los merideños lo estamos viviendo”.

Sobre la situación del gas doméstico la dirigente liberal sentenció que “es inaceptable que un país como el nuestro, certificado por ser uno de los países con las mayores reservas de gas, nosotros tengamos en este momento que estar cocinando en fogones de leña. Así estamos viviendo los venezolanos”.

Mérida a oscuras



“Hoy estamos viviendo Mérida apagones que duran más de 9hrs”, aseguró Martha Hernández, quien afirma que el régimen trata de proteger las ciudades centrales “y somos los del interior los que estamos padeciendo esta situación”.

Hernández aseguró a Poleo que “en Mérida han colocado 3 plantas de generación eléctrica, una en la avenida Centenario, que hoy está en la ruina Patricia; igual está la planta que instalaron cerca de la avenida Los Próceres. Se suponía que entre los dos generadores iban a producir más de 70 megawatts para solventar la situación eléctrica”.

La dirigente expresó que los ciudadanos “seguimos firmes en el objetivo, que no es otro que ser libres” y que aún en esta crisis “nuestros paisajes siguen siendo maravillosos, el calor humano sigue siendo extraordinario, y por supuesto que muy pronto esperamos poder recibir, no solo a los venezolanos, si no a las personas del mundo entero que quieran visitarnos y que van a poder visitar una ciudad que vamos a reconstruir”.

Nota de prensa