La diputada (VP) Desiree Barboza sostuvo este jueves que está preocupada por la falta de medidas preventivas para evitar el ingreso del coronavirus al país, ante la confirmación del primer caso de esta enfermedad en Brasil, país que comparte frontera con Venezuela.

“Venezuela es uno de los países de Latinoamérica más vulnerables, nuestro sistema de salud ha sido destruido por este régimen indolente. En los hospitales no hay tapabocas y mucho menos agua, entonces como se va a frenar este virus proveniente de China, que ha causado la muerte de más de dos mil personas. Los centros de salud de Venezuela todos están en ruinas, ninguno está en la capacidad de enfrentar el Covid-19”, afirmó.

Barboza también aseguró que no hay insumos, recursos económicos o personal necesario para enfrentar esta enfermedad que se ha venido propagando por el mundo. “Que Dios libre a Venezuela de este virus, porque hasta el presidente de la Cruz Roja, Mario Villaroel, ha advertido que el país no está preparado para combatir el virus. No hay medicinas, vacunas ni reactivos para controlar las enfermedades endémicas, mucho menos, van a haber para detener el coronavirus”, opinó.

La legisladora zuliana rechazó las declaraciones de voceros del régimen quienes han asegurado que Venezuela está preparada para combatir este virus. “Señores no mientan más, aquí diariamente cientos de venezolanos pierden su vida por falta de medicamentos, los casos de desnutrición van en aumento al igual que la reaparición de enfermedades endémicas. Los venezolanos sabemos que en las emergencias de todos los hospitales hay más de 50% de escasez de insumos médico – quirúrgico y los doctores no tienen guantes para atender a los pacientes”, subrayó.

En su pronunciamiento, Barboza aseveró que es hora de que se permita el ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria. “No podemos seguir perdiendo vidas por un régimen que se niega a abandonar el poder. Nicolás Maduro y su combo son el peor virus que ha llegado a Venezuela, llevaron al país a una emergencia humanitaria de niveles catastróficos”, dijo.

Nota de prensa