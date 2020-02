Félix Seijas, director de Delphos, aseveró este viernes que conquistar unas elecciones es una “tarea frágil”, aunque con la nueva comisión de postulaciones se está trabajando en ello y “es lo importante”.

“La población a través de los años ha venido aumentando su desconfianza en el ente rector, esto no es ningún secreto para nadie, pero el gobierno parte de su trabajo ha sido generar desconfianza, porque a medida que esa desconfianza aumenta quien se desactiva es el votante opositor, es decir, desde el punto de vista del gobierno está desactivando a su rival, y a partir del 2013 el gobierno empezó a ser minoría en la suma de votación, ya para 2014 era una minoría franca, y aquello terminó viéndose de una manera franca en las elecciones parlamentarias”, detalló Seijas en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El estadístico aseguró que “desde ese momento el gobierno piensa en cómo ganar elecciones siendo minoría. El trabajo de la oposición debe ser rescatar la confianza en el voto a través d un trabajo fuerte y minucioso, e ir construyendo fuerza paso a paso, poco a poco, es una labor complicada pero es una labor a la que no se debe renunciar. En este momento se dan unos pasos para tratar de llegar a una directiva de un CNE que se pueda sentí equilibrado”.

“En este momento hay que trabajar por el rescate de los derechos civiles y políticos, el rescate de los derechos electorales, es trabajar por eso, eso nos une a todos. Cuando se convoque a unas elecciones, veremos qué condiciones están dadas, pero si no se trabajan por ellas, pues obviamente que no se va a avanzar en lo absoluto. Nombramiento de comisión de postulaciones es un paso adelante, lo veo posible, no es una tarea fácil, es una tarea frágil, pero lo importante es concentrarse en esa tarea. Es un gobierno que no siente ningún incentivo para abandonar el poder, por lo tanto cada paso que se dé, va a trata de buscar brechas para quedarse allí”, concluyó.

