La diputada Yuretzi Idrogo, quien se juramentó ante la directiva de Luis Parra, afirmó que desde ese Parlamento se dio el primer paso para reconstruir el país.



“Venezuela clama un cambio y la política nacional también y desde el Parlamento se dio el primer paso para la reconstrucción del país que tanto se quiere”, manifestó Idrogo.

La parlamentaria indicó que se está dando un «proceso de renovación y cambio de liderazgos y políticas legislativas que conllevarán a retomar la senda del progreso al país».

“Ya arrancó desde el hemiciclo y se extenderá por todo el país un proceso de reconciliación, que viene acompañado con una transformación política de renovación de fuerzas, con las que le haremos frente al gobierno de Nicolás Maduro. Este cambio que se ha dado en este 2020 es una muestra de que el sectarismo fracasó y que es necesario que todos los factores que convergen en la cotidianidad nacional sean involucrados. Aquí no estamos para calentar un puesto, sino para trabajar desde donde el país nos llame”, resaltó.

Idrogo consideró que los espacios ganados con el voto se deben defender y “eso fue lo que se hizo el pasado 5 de enero”.

“Desde la instalación de la nueva directiva de la AN se ha venido dando respuestas a los venezolanos y para esto es que fuimos electos. No podemos basar la política en puros enfrentamientos. Venezuela necesita resurgir. Han sido 20 años de confrontaciones entre la oposición y el oficialismo, que solo nos han llevado a más crisis. Por eso debemos hacer oposición con trabajo y no solo con palabras”, afirmó.

“El estado Bolívar, entidad que represento, está muy golpeado. La dejadez de los gobernantes lo ha sumido en una crisis profunda que durará años combatir. En mi estado falta el agua, la gasolina, la luz, el aseo urbano. La inflación se ha comido el poder adquisitivo de los ciudadanos y la inseguridad y las mafias mantienen en jaque a los habitantes, pero aún hay esperanzas de que se puede salir de este atolladero. Estaremos dando las respuestas que tanto espera el pueblo”, apuntó.

Por último, indicó que pronto Venezuela «tendrá elecciones libres y secretas para renovar a sus autoridades».

“Ya va muy adelantado el trabajo que viene realizando la comisión que está encargada de designar al nuevo Consejo Nacional Electoral”, agregó

Nota de prensa