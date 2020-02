El diputado Piero Maroun (AD- Monagas) aseveró este martes que los diputados del Psuv y quienes apoyan a Luis Parra deben asistir a las reuniones para la conformación de un nuevo CNE, luego de las postulaciones realizadas por la sociedad civil.



En entrevista concedida a ND desde el Municipio Los Salías, Maroun respondió que no existe diatriba alguna sobre la conformación del CNE. «Nosotros no tenemos ninguna diatriba, estamos muy claros, porque si esto fue un comité preliminar que se nombró en noviembre donde ellos (Psuv y diputados que apoyan a Parra) votaron por el comité preliminar, ¿cuál es la diatriba?».

«Lo que hay es culillo y miedo a ir a un proceso que permita tener un nuevo CNE, porque ellos saben que al final del día no cuentan con el respaldo del pueblo para ir a un proceso electoral; es un maquillaje que nadie se lo va a terminar comprando, porque el país vive una crisis para salir de esto debemos ir a un proceso electoral».

El parlamentario destacó que han avanzado sobre el tema del CNE y señaló «la sociedad civil ha hecho postulaciones, unos 50 ciudadanos están aspirando a formar parte de los 10 nombres que le pertenecen a la sociedad civil para que esos 10 nombres junto a 11 diputados podamos conformar el Comité de Postulaciones».

A la vez que informó que en los próximos días el diputado Ángel Medina convocará a reuniones para darle continuidad al proceso.